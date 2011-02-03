Пресс-конференция в «Главреде»: Последствия внесения изменений в Конституцию

4 февраля, в 11.00, в пресс-центре медиа-холдинга ««Главред»» состоится пресс-конференция на тему: «Последствия и возможные риски внесения изменений в Конституцию».

В пресс-конференции примут участие:

- заведующий отделом политических стратегий Национального института стратегических исследований Сергей Янишевский,

- директор политико-правовых программ Центра РазумковаЮрий Якименко,

- заместитель председателя Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

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