Обязанности Васильева поделят между Портновым и Лукаш - СМИ

Полномочия экс-заместителя главы Администрации Президента Геннадия Васильева будут распределены между первым заместителем главы АП Еленой Лукаш и заместителем главы АП Андреем Портновым. Об этом пишет издание «Коммерсант-Украина».

«Это решение связано с переходом Геннадия Васильева на постоянную работу в парламент», - заявил глава АП Сергей Левочкин.

Отметим, Васильев до сих пор не сложил депутатские полномочия.

Соратники Васильева утверждают, что никакой другой причины ухода из Администрации Президента, кроме обнародованной, нет.

«Я не слышал, чтобы он с чем-то не справился», - сказал первый замглавы парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олийнык.

«Сейчас проходит процесс сокращения АП, возможно, в этом контексте и произошло увольнение», - отметил он.

Как сообщалось, 2 февраля Президент Виктор Янукович уволил Геннадия Васильева, курировавшего в Администрации деятельность силовых ведомств.