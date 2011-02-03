Участники беспорядков в Египте принялись за камни (ВИДЕО)

В Каире участники оппозиции и сторонники Хосни Мубарака начали забрасывать друг друга камнями, передает «Вести.ru»

Нападавшие и обороняющиеся заполнили крыши зданий и пытались забрасывать противника сверху кусками штукатурками и листами металлической кровли. Потом в ход пошли бутылки с зажигательной смесью. В нескольких местах возникли пожары.

Ночное затишье, которое установилось после того, как основная масса митингующих начала расходится по домам, было нарушено на рассвете.

Сторонники действующего президента открыли огонь по обороняющимся. Примерно в течение часа в районе площади Тахрир была слышна стрельба. Однако военные снова не пытались этому противодействовать, танки и бронетранспортеры оставались на своих позициях.

Как сообщалось, в результате утренней перестрелки пять человек погибли, еще 15 ранены.