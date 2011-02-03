Рада отменила лицензирование оптовой торговли сахаром

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О внесении изменения в статью 3 закона «О государственном регулировании производства и реализации сахара» (относительно лицензирования оптовой торговли сахаром).

Соответствующий проект закона № 7195 от 01 октября 2010 года, инициированный Кабинетом Министров Украины, поддержали 226 народных депутатов, передает РБК-Украина.

Документом исключено части первую, вторую и четвертую из статьи 3 действующего закона о лицензировании оптовой торговли сахаром с целью уменьшения видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.