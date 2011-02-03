Янукович прибыл с визитом в Польшу

Президент Виктор Янукович прибыл с двухдневным государственным визитом в Республику Польша, передает УНИАН.

Самолет с украинской официальной делегацией на борту осуществил посадку на военном аэродроме в Варшаве.

На 11:00 по киевскому времени запланирована официальная церемония встречи Президента Украины возле президентского дворца главы Польского государства.

После этого глава Украинского государства встретится с Президентом Польши Брониславом Коморовским в узком кругу, также состоятся переговоры в составе делегаций.