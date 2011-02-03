Депутат Бабаев свое исключение из БЮТ будет обжаловать в суде

Народный депутат Олег Бабаев считает бессмысленным поступком решение «БЮТ-Батькивщины» исключить его из состава фракции и будет обжаловать это решение в суде.

Как передает УНИАН, об этом политик заявил журналистам.

По словам нардепа, его исключение из фракции «БЮТ-Батькивщина» является непонятным шагом, который не имеет ничего общего со здравым смыслом.

«Голосование против пролонгации депутатских полномочий до 2012 года я считаю безответственным. Организация выборов в Верховную Раду Украины в 2011 году обойдется государственному бюджету в сотни миллионов гривен, которых в казне просто нет», - сказав Бабаев.

«Надо учитывать, что наша страна находится в режиме подготовки к проведению Евро-2012, и необходимы значительные средства для развития инфраструктуры…Требовать выборов в 2011 году, когда государство уже было истощено местными выборами и выборами Президента, когда Украина только начала медленно, постепенно выходить из экономического кризиса - крайне безответственно», - заявил народный депутат.

Кроме того, он считает незаконным решение «БЮТ-Батькивщина» о его исключении из состава фракции.

«Я однозначно против таких выборов (в 2011 году - Ред.). И если меня за это еще и исключают из фракции - я буду обжаловать такое решение и не могу считать его справедливым », - подчеркнул Бабаев.

Напомним, 1 февраля Председатель Верховной Рады Владимир Литвин объявил об исключении Олега Бабаева из состава депутатской фракции «БЮТ-Батькивщина».