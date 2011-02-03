В Варшаве состоялась встреча Януковича и Коморовского (ФОТО)

В Варшаве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и Президента Польши Бронислава Коморовского, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Коморовский встретил Януковича на крыльце президентского дворца.

В начале церемонии состоялось взаимное представление официальных делегаций Украины и Польши. Военный оркестр исполнил гимны обеих стран, главы государств обошли строй воинов Почетного караула.

В рамках церемонии также состоялось представление Президенту Украины представителей местных властей, дипломатического корпуса и ответственных сотрудников посольства Украины в Польше.

После завершения церемонии началась встреча Президентов в узком кругу.

Как сообщалось, Янукович 3-4 февраля находится в Польше с государственным визитом.

Фото пресс-службы Президента Украины