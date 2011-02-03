Рада сегодня усовершенствовала порядок взятия под стражу

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в статью 155 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно усовершенствования порядка взятия лица под стражу».

Как передает УНИАН, за данное решение проголосовали 350 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Статьей 155 «Взятие под стражу» данного закона предусмотрено, что взятие под стражу в порядке меры пресечения может быть применено по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет, в случае невозможности применения более мягкой меры пресечения.