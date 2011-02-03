Суд возбудил уголовное дело о банкротстве Херсонской ТЭЦ

Хозяйственный суд Херсонской области возбудил дело о банкротстве ПАО «Херсонская теплоэлектроцентраль».

Об этом сказано в определении суда от 18 января 2011 года по делу № 12/19-Б-11, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, инициирующим кредитором банкротства ТЭЦ выступила дочерняя компания НАК «Натофгаз Украины» «Газ Украины».

Предметом иска является задолженность ТЭЦ за поставленный газ. Сумма задолженности в документе не уточняется.

Как сообщатся, суд наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ТЭЦ, а также ввел запрет на распоряжение имуществом предприятия должностными лицами АО. Подготовительное заседание суда назначено на 17 февраля нынешнего года.