На эвакуацию украинцев из Египта Кабмин выделил 10 млн грн

Кабинет министров Украины выделил для эвакуации украинских граждан из Египта 10 млн грн в связи с политической ситуацией, сложившейся в этой стране.

Это предусмотрено правительственным распоряжением № 78-р от 31 января 2011, обнародованной на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, МЧС разрешено предусмотреть в договорах о закупке услуг по перевозке граждан Украины предоплату в размере 100%.

Министерству иностранных дел и Министерству чрезвычайных ситуаций поручено согласовать с соответствующими органами Египта вопрос эвакуации украинцев.