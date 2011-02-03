Янукович хочет повысить роль министров как членов правительства

Президент Виктор Янукович предлагает оптимизировать организацию и порядок деятельности Кабинета Министров Украины.

Об этом говорится в соответствующем изменении в Закон «О Кабинете Министров Украины» N8056, обнародованном на официальном сайте парламента.

Как следует из пояснительной записки к документу, законопроект предусматривает ликвидацию институтов правительственных органов, которые действуют в системе министерств, а также правительственные комитеты.

Также документ предлагает «повысить роль министра как члена правительства».

С этой целью в Закон о Кабмине вносятся дополнения, в соответствии с которыми первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр по решению Президента Украины возглавляет министерство.