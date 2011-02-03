Арьев попросил Пшонку выявить и наказать того, кто голосовал его карточкой

Нардеп от НУНС Владимир Арьев, находясь в Вашингтоне, направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой расследовать фальсификацию голосования за изменения в Конституцию от его имени в парламенте 1 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

«Указанное событие было бы невозможным без противоправного вмешательства в систему электронного голосования в связи с тем, что я лично, имея при себе электронную карточку для голосования, находился в самолете, который следовал в Соединенные Штаты Америки», - сказано в заявлении политика.

Так, в заявлении на имя Генпрокурора Виктора Пшонки политик отметил, что, в соответствии с ч. 3 ст. 84 КУ, «голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом лично».

«Я не передавал свою электронную карточку для голосования никому. Я не осуществлял никаких действий для изготовления копии такой карточки или любого устройства для голосования от моего имени посторонним лицам», - подчеркнул Арьев.

Депутат настаивает на том, что голосование, которое состоялось от его имени и при его отсутствии, без его ведома и вопреки его воле, является грубым нарушением конституционного права народного депутата на голосование лично.

«На основании изложенного выше, прошу возбудить уголовное дело, установить лиц, виновных в совершении этого преступления, и привлечь их к ответственности», - говорится в заявлении нунсовца.

Напомним, 1 февраля Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла изменения в Конституцию, предусматривающие продление полномочий парламента до октября 2012 года.