Бютовцы намерены до конца дня подписать жалобу в КС

В БЮТ намерены собрать необходимые подписи под представлением в Конституционный Суд относительно изменений в Конституцию до конца сегодняшнего дня.

Об этом заявил бютовец Андрей Кожемякин, передает Украинская правда.

Он напомнил, что представление будет касаться неконституционности изменений в связи с нарушением процедуры их принятия из-за неличного голосования депутатов в зале.

«Там нужно всего 45 подписей, и я думаю, что мы сможем это сделать, более того, мы до конца дня уже закончим», - сказал политик.

По его словам, оппозиция не надеется на справедливое решение КС, однако «такое обращение должно быть обязательно», поскольку все должны знать, что должны быть равны перед законом.

Напомним, 1 февраля Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, согласно которым следующие парламентские выборы состоятся в 2012 году.