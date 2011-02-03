Украина и Польша подписали Дорожную карту на 2011-2012 гг (ФОТО)

Президенты Украины и Польши Виктор Янукович и Бронислав Коморовский подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2011-2012 годы, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Церемония подписания документа состоялась сегодня, 3 февраля, в Варшаве в рамках государственного визита Президента Украины в Польшу.

Также в рамках визита соответствующие члены официальных делегаций подписали Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и руководству национальными проектами и Польским агентством информации и иностранных инвестиций.

Фото пресс-службы Президента Украины