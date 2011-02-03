ГПУ готова рассмотреть заявление Арьева относительно голосования его карточкой

Генпрокуратура Украины готова рассмотреть жалобу народного депутата Владимира Арьева относительно того, что в его отсутствие в Киеве «кто-то» в Верховной Раде голосовал его карточкой, если он подаст соответствующее обращение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отметив, что на сегодня в распоряжении ГПУ нет какого-либо заявления Арьева или заявлений других народных депутатов.

Как сообщалось ранее, Владимир Арьев, находясь в Вашингтоне, направил в ГПУ заявление с просьбой расследовать фальсификацию голосования за изменения к Конституции от его имени в парламенте 1 февраля.