Премьер Египта приказал расследовать факт гибели людей

Премьер-министр Египта Ахмед Шафик сегодня принес извинения за то, что власти допустили столкновения между сторонниками и противниками президента Египта Хосни Мубарака, передает «Вести.ru».

Выступая в эфире египетского телеканала «Аль-Хайят», он назвал случившееся «роковой ошибкой» и распорядился провести расследование относительно обстоятельств гибели людей в Каире минувшей ночью.

«Нет прощения тому, что нападение было совершено на мирно протестующих людей, поэтому я прошу прощения», - сказал Шафик.

Он также обратился и к оппозиционерам с призывом расходиться по домам.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере четыре участника антиправительственной демонстрации убиты в ночь на четверг, 3 февраля, в центре Каира.