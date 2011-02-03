Уровень безработицы в Европе не изменился

В декабре минувшего года уровень безработицы в еврозоне с учетом поправки на сезонность не изменился по сравнению с ноябрем, составив 10%. Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Так, уровень безработицы во всех странах-членах ЕС в декабре не изменился по сравнению с ноябрем и составил 9,6%.

В декабре 2010 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Нидерландах (4,3%), Люксембурге (4,9%) и Австрии (5%).

Наибольший уровень безработицы в декабре-2010 наблюдался в Испании (20,2%), Литве и Латвии (по 18,3% в третьем квартале).

По данным Евростата, в целом в декабре не имели работы 15,775 млн человек в еврозоне и 23,179 млн - в ЕС-27.