При Януковиче Украина в рейтинге свободы слова упала на 42 позиции

За год президентства Виктора Януковича Украина в рейтинге свободы слова снизилась на 42 позиции.

Об этом представитель организации «Репортеры без границ» в Украине Оксана Романюк сообщила на заседании круглого стола на тему: «Демократия по-украински», который состоялся сегодня в Киеве в Институте Горшенина, передает УНИАН.

По ее словам, Украина за 2010 год в рейтинге свободы слова «Репортеров без границ» снизилась на 42 позиции и занимает 131-е место - после Ирака.

Романюк также отметила, что на протяжении последнего года правоохранители не вели расследования резонансных дел относительно нарушений прав журналистов, в то же время почти ежедневно сообщается о новых фактах притеснений их прав.