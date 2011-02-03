Власть лишает Украину стратегических запасов нефти и газа - Тимошенко

Подписание соглашения между правительством Украины и компанией Vanco Prykerchenska о разработке шельфа Черного моря является предательством национальных интересов. Об этом журналистам заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, пишет «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что у нас есть считанные недели. Они планируют подписать это соглашение и сдать стратегические территории Украины в ближайшие недели», - заявила Тимошенко.

По ее словам, планы возобновить такие договоренности угрожают ключевым национальным интересам страны.

«Сейчас стратегические запасы Украины отдаются в теневом варианте украинским олигархам на условиях, при которых Украина не получит за них ни копейки, и ни кубометра газа. Сейчас происходят события, которые лишают Украину стратегических запасов нефти и газа на сотни лет вперед», - заявила она.

Напомним, 2 февраля первый вице-премьер-министр Андрей Клюев сообщил, что мировое соглашение с Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова) будет подписано в феврале.