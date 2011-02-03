Янукович не видит альтернативы партнерству Украины и Польши

Альтернативы стратегическому партнерству Украины и Польши нет. Об этом на совместной с Президентом Польши Брониславом Коморовским пресс-конференции заявил Президент Украины Виктор Янукович, пишет УНИАН.

«Убежден, что стратегическому партнерству между Украиной и Польшей нет альтернативы», - подчеркнул Янукович.

По его словам, «государства и народы будут развивать добрососедские отношения в согласии, уважении и вместе будут строить наш общий европейский дом».

Янукович также подчеркнул, что удовлетворен результатами проведенных переговоров с польским коллегой. Он отметил, что обсуждался весь спектр отношений и были достигнуты принципиальные договоренности относительно развития и активизации дальнейшего украинско-польского диалога.

Напомним, сегодня начался двухдневный визит Президента Украины Виктора Януковича в Республику Польша.