В центре Каира снова стреляют (ФОТО)

По данным издания Guardian, корреспонденты BBC, Al Jazeera и Assotiated Press сообщают о стрельбе в районе площади Тахрир, в центре египетской столицы, где продолжается противостояние между сторонниками президента Египта Хосни Мубарака и манифестантами, требующими его отставки.

Сообщения о стрельбе в центре Каира подтверждается очевидцами в Twitter. Пока неясно, кто использовал огнестрельное оружие, наблюдатели выражают надежду, что военные стреляют в воздух для предотвращения дальнейших столкновений, пишет «Газета.ру».

Судя по телевизионной трансляции из центра Каира, которую ведет телеканал «Россия 24», между сторонниками и противниками главы Египта возникают потасовки. Ранее сообщалось, что противоборствующие стороны бросали друг в друга камни.