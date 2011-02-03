Бютовцы разработали закон, запрещающий Vanco добывать газ в Украине

Фракция «БЮТ-Батькивщина» намерена предложить Верховной Раде законодательно закрепить право на разработку стратегических запасов нефти и газа на шельфе Черного моря за НАК «Нафтогаз Украины». Об этом на пресс-конференции заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы подготовили законопроект, в котором прямо запрещается отдавать стратегические запасы нефти и газа на сомнительных условиях сомнительным аферистам - инвесторам… В законе мы хотим предусмотреть, что такие стратегические месторождения разрабатываются силами НАК «Нафтогаз», - сказала Тимошенко.

Она отметила, что на следующем согласительном совете фракция «БЮТ-Батькивщина» будет в ультимативном порядке настаивать на том, чтобы этот законопроект был поставлен на голосование в парламенте.

Тимошенко убеждена, что Украина способна своими силами разработать месторождения нефти и газа в шельфе Черного моря, привлечь к этому необходимые инвестиции и оборудование.

«У нас все есть для того, чтобы самостоятельно разрабатывать шельф», - подчеркнула она.

Отметим, Тимошенко также заявила, что подписание соглашения между правительством Украины и компанией Vanco Prykerchenska о разработке шельфа Черного моря является предательством национальных интересов.