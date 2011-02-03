ЕС даст Украине на проекты энергосбережения 31 млн евро

Европейский союз выделит Украине первый транш в размере 31 млн евро на проекты энергосбережения в рамках программы «Бюджетной поддержки». Об этом сообщила пресс-секретарь Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Татьяна Коврига, пишет «РБК-Украина».

По словам Ковриги, сейчас Евросоюз рассматривает окончательную сумму кредитной линии, которая будет выделена Украине.

Напомним, в январе 2011 г. представитель делегации ЕС в Украине Ганс Райн передал председателю НАЭР Николаю Пашкевичу предварительный отчет консультантов группы «Кови» относительно поддержки программы «Бюджетной поддержки», согласно которой европейская делегация готова предоставить Украине грант в размере 63 млн евро на программу энергосбережения и 7 млн евро на техническую помощь.