В Раде заседают рэкетиры, убийцы и просто необразованные люди - Тимошенко

На сегодняшний день в Верховной Раде Украины заседают не народные депутаты, а «куски мяса». Об этом на пресс-конференции заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, пишет «Украинская правда».

«Я не наивный человек и понимаю, что происходит в парламенте. Я знаю, что там сегодня не депутаты народные, я имею в виду провластное большинство, а просто куски мяса, которые уже давно продали себя с головой, сдали карточки и даже не знают, за что их карточки голосуют», - сказала Тимошенко.

При этом она отметила, что намерена раздать всем депутатам информацию о компании Vanco и о том, чем грозит Украине подписание с ней мирового соглашения.

«Но в то же время я хотела бы каждому депутату раздать, и мы это сделаем, полные знания, так как многие из них просто необразованные люди - водители, охранники, вышибалы, рэкетиры, убийцы, простите на слове. Такой парламент в Украине симпатичный», - отметила лидер БЮТ, добавив, что хочет раздать «информацию каждому в руки».

На уточнение, каким образом она собирается это делать, Тимошенко ответила:

«Я думаю, что мы силами наших депутатов просто станем на входе в зал у каждой двери и будем лично в руки отдавать как законопроект, так и справку о том, что собой представляет шельф Черного моря».

Напомним, фракция «БЮТ-Батькивщина» намерена предложить Верховной Раде законодательно закрепить право на разработку стратегических запасов нефти и газа на шельфе Черного моря за НАК «Нафтогаз Украины».