Европа наконец увидела истинное лицо Януковича - БЮТ

Европа стала намного четче понимать процессы, которые происходят на сегодняшний день в Украине. Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель главы партии «Батькивщина» Григорий Немыря, комментируя свой визит в Брюссель 1-2 февраля.

«По сравнению с моим предыдущим визитом в декабре прошлого года я почувствовал, что сейчас намного четче, рельефнее понимание, которое основывается не только на фактах, поступающих из Украины, но и на оценках независимых экспертов, как украинских, так и международных», - сказал Немыря.

Он отметил, что в последние месяцы было обнародовано ряд рейтингов мировых авторитетных аналитических центров, и по всем этим рейтингам Украина скатывается вниз как в вопросах демократии, так и в вопросах экономических.

«Понимание ситуации намного более адекватным является сейчас, чем несколько месяцев тому назад», - сказал Немыря.

По его мнению, период ожидания возможных изменений или коррекции курса нынешней власти также подходит к концу, поскольку нынешняя власть фактически год уже руководит страной.

«Были даны обещания, в том числе во время первого визита Виктора Януковича в Брюссель, и есть анализ экспертов. Таким образом, уже есть достаточно материала и времени для того, чтобы сделать соответствующие выводы, а выводы неутешительны», - сказал Немыря.

Отметим, по данным представителя организации «Репортеры без границ» в Украине Оксаны Романюк, за год президентства Виктора Януковича Украина в рейтинге свободы слова снизилась на 42 позиции.