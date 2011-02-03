Янукович рассказал Туску, что тоже был премьером

Украине и Польше предстоит еще многое сделать, чтобы наполнить практическим содержанием стратегическое партнерство. Об этом на встрече с главой Совета министров Республики Польша Дональдом Туском заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Хочу Вам сказать как человеку, в мундире которого я был дважды: нам с Вами нужно многое сделать, чтобы наполнить практическим содержанием стратегическое партнерство Украины и Польши», - сказал Янукович.

Он также подчеркнул, что у отношений между Украиной и Польшей есть значительный потенциал и крепкий фундамент - добрососедские отношения.

Напомним, сегодня, 3 февраля, Президенты Украины и Польши Виктор Янукович и Бронислав Коморовский подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2011-2012 годы.