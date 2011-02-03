Тимошенко предупредила власть, что «не склонна к самоубийству»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко «не склонна к самоубийству», и если с ней что-то случится, то ответственность за это будет на совести Президента Виктора Януковича. Об этом она заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос о репрессивных мерах, которые могут быть применены к ней вдобавок к уже примененным, пишет «Украинская правда».

«Я прекрасно отдаю себе отчет, на что эти люди способны. Я знаю, что до сих пор еще выкапывают из терриконов судей, прокуроров, свидетелей, бизнесменов в некоторых областях нашего государства», - сказала Тимошенко.

При этом она заявила что ни к какому самоубийства она не склонна.

«У меня нет таких настроений», - отметила она.

«Свою борьбу я категорически не прекращу ни при каких обстоятельствах. Что бы со мной не случилось, это будет на совести персонально Президента Украины Януковича», - добавила Тимошенко.

Отметим, Тимошенко также заявила, что на сегодняшней день в Верховной Раде заседают не народные депутаты, «а просто куски мяса, которые уже давно продали себя с головой, сдали карточки и даже не знают, за что их карточки голосуют».