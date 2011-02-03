От депутатского мандата отказались все совместители, кроме Каськива

Заявления о сложении депутатских полномочий написали все депутаты-совместители, кроме Владислава Каськива. Об этом сообщили в Регламентном комитете Верховной Рады Украины, пишет ZN.UA.

При этом в комитете категорически отказались назвать фамилии и даже общее число депутатов, написавших заявления.

Между тем, пресс-секретарь Каськива сообщила, что тот сейчас находится в командировке в Польше и пробудет там до завтрашнего дня.

Напомним, в пятницу, 4 февраля, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос о сложении депутатских полномочий теми парламентариями, которые одновременно работают в исполнительных структурах власти.