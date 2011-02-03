Реформа регионального управления будет приоритетной в 2011 г. - Тихонов

Одной из приоритетных реформ, которые планируется проводить в 2001 г. в Украине станет реформа модели управления региональным развитием. Об этом на открытии польско-украинского Форума самоуправления заявил вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов, сообщили «Главреду» в его пресс-службе.

По словам Тихонова, власть в Украине прилагает все усилия, чтобы качественные изменения, которые уже начали происходить в стране, как можно скорее почувствовал каждый гражданин нашего государства. Средством усиления экономических реформ и максимального приближения их результатов к каждому человеку, по словам вице-премьера, является эффективная региональная политика.

«Поэтому реформа модели управления региональным развитием, безусловно, будет отнесена к перечню реформаторских приоритетов на 2011 год», - сказал Тихонов, добавив, что реализация региональной политики существенно зависит от эффективного применения Украиной лучшего европейского опыта и помощи Европейского Союза.

Важную роль для такого сотрудничества, по мнению вице-премьера, может сыграть включение приграничных областей Украины в макрорегиональные проекты ЕС - Дунайская и Балтийская стратегии, в рамках которых впервые образовано пространство, где одновременно действуют инструменты внутренней региональной политики ЕС, политики соседства и политики Восточного партнерства.

Тихонов отметил, что украинская сторона намерена вести предметную дискуссию с представителями ЕС относительно развития сотрудничества Украины со структурными фондами ЕС, а именно – Европейским фондом поддержки регионального развития. В этом вопросе, по словам вице-премьера, Украина надеется на поддержку Польши.