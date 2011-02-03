Завтра Азаров попросит у МВФ разрешение не повышать украинцам тарифы на газ

Премьер-министр Украины Николай Азаров в пятницу, 4 февраля, встретится с представителями миссии Международного валютного фонда и обсудит с ними, в том числе, возможность не повышать тарифы на газ для населения Украины с 1 апреля, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники в правительстве.

«Завтра у премьера должна состояться встреча с представителями МВФ, на которой в том числе будет обсуждаться возможность того, как за счет смешения отечественного и импортного газа в текущем году можно выдержать показатели дефицита госбюджета и НАК «Нафтогаз Украины» в параметрах, согласованных с МВФ, без повышения тарифов на газ с 1 апреля на 50%», - сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее первый вице-премьер Андрей Клюев сообщил, что правительство считает нецелесообразным значительный рост стоимости газа весной текущего года и строит планы по увеличению добычи собственного природного и сланцевого газа.