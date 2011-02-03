Янукович похвастался перед поляками подготовкой Украины к Евро-2012

Подготовка Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года осуществляется с опережением графика. Об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Безусловно, вопрос подготовки к Евро-2012 в начале 2010 года было достаточно сложным... Мне больно было слышать, что Украину могут вычеркнуть из числа стран, на территории которых будет происходить это прекрасное действо», – сказал Президент.

Он заявил, что как только он занял пост Президента, то сразу же «включил все возможности государства, чтобы преодолеть то отставание, которое было».

«Мы потратили много средств государства, вложили энергию, интеллект, чтобы войти в график, и сегодня мы его опережаем. Это была очень сложная задача, но мы ее выполнили. Я об этом говорю с большим удовольствием», – отметил Янукович.

Он также поблагодарил всех, кто приобщился к подготовке государства к Евро-2012, в том числе польских партнеров, с которыми проводились постоянные консультации.

Напомним, ранее Виктор Янукович заявил, что Украина не потеряет право проведения чемпионата Европы по футболу из-за конфликта вокруг Федерации футбола Украины