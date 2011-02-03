МИД в помощь украинским дипломатам отправил в Египет двух специалистов

Министерство иностранных дел Украины по поручению министра Константина Грищенко направило в Египет двух дипломатов для помощи украинским дипломатическим представительствам. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Андрей Олефиров, пишет «РБК-Украина».

«МИД принял решение, министр принял решение о направлении в помощь нашим дипломатам в Египте дополнительно двух человек, которые имеют очень большой опыт работы именно в арабских странах, они свободно владеют арабским языком и один из этих сотрудников является моим заместителем, который работал в том регионе», - заявил Олефиров.

По его словам, таким образом, осуществляется поддержка контакта по мобильной связи и дополнительно контролируется положение дел в Египте.

Напомним, в МИДе также сообщили, что для эвакуации украинцев, проживающих в Египте, 4-5 февраля будет отправлено два самолета.