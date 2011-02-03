Кабмин забрал себе право назначать главу «Хлеба Украины»

Кабинет Министров Украины предусмотрел новую процедуру избрания главы государственной акционерной компании (ГАК) «Хлеб Украины». Об этом говорится в постановлении Кабмина № 63 от 2 февраля 2011 г.

В частности Кабмин признал утратившим силу устав «Хлеба Украины», и предусмотрел, что назначение на должность и увольнение с должности главы правления компании, а также утверждение состава наблюдательного совета осуществляется правительством.

Отметим, ранее председатель правления, первый заместитель, заместители председателя правления и члены правления назначались общим собранием акционеров компании сроком на пять лет.