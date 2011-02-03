«Народная самооборона» планирует собрать 1 млн подписей в поддержку Луценко

Партия «Народная самооборона» с 3 февраля начала акцию по сбору подписей в поддержку экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который находится в Лукбяновском СИЗО, с требованием его немедленного освобождения из-под стражи.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе партии, акция стартовала на Майдане Независимости.

Цель акции - собрать один миллион подписей украинских граждан, «которые не согласны с политическими репрессиями, развернутыми против оппозиционных политиков».

«Призываем всех неравнодушных присоединиться к нашей акции и своей подписью выразить солидарность с Юрием Луценко. Не молчите! Не бойтесь высказать свою гражданскую позицию! Если смолчать сейчас, завтра репрессии могут коснуться каждого из нас!» - сказано в сообщении.