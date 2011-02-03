Президент 8 законов подписал, а 1 вернул депутатам

Президент Украины Виктор Янукович подписал восемь законов, регулирующих разные сферы жизни страны. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности подписаны законы:

«О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно выполнения воинского долга» (№ 2926-VI)

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности обществ садовников и дачных кооперативов» (№ 2949-VI)

«О внесении изменений в Закон Украины «О дипломатической службе» (№ 2911-VI)

«О внесении изменения в статью 32 Криминально-процессуального кодекса Украины относительно термина «Близкие родственники» (№ 2950-VI)

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве» (№ 2924-VI)

«О внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» (№ 2952-VI)

«О запрещении приватизации, отчуждения, передачи в залог и внесение в уставные капиталы хозяйственных обществ всех форм собственности пакета акций, который принадлежит государству в уставном капитале Закрытого акционерного общества «Одесская киностудия» (№ 2948-VI)

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно компетенции правоохранительных органов в вопросах охраны подводного культурного и археологического наследия» (№ 2947-VI)

В то же время Янукович вернул в Верховную Раду для повторного рассмотрения Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам миграции». Рассказать о замечаниях к данному закону в Верховной Раде поручено министру юстиции Украины Александру Лавриновичу.