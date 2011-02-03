Глава Европарламента увидел избирательное применение правосудия в Украине

Президент Европейского парламента Ежи Бузек сожалеет из-за невозможности встречи с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко и объясняет этот запрет Генпрокуратуры избирательным применением правосудия. Об этом он сказал во время телефонного разговора с Юлией Тимошенко, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

«Сейчас в Украине происходит абсолютно избирательное применение криминального правосудия властью. Это касается и дела против Вас. Это недопустимо в демократической стране», - сказал Бузек

Он также выразил сожаление , что Тимошенко не разрешили посетить Брюссель.

В свою очередь лидер «Батькивщины» выразила благодарность президенту Европарламента за поддержку демократии в Украине: «Для нас очень важно то, что делаете Вы лично и Европейский парламент вместе с другими институциями Евросоюза, чтобы Украина сохранила свои европейские перспективы».

По словам Тимошенко, в настоящее время в Украине происходит «эрозия демократии, которая углубляется».

Напомним, 31 января следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины отказал экс-премьер министру Юлии Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства относительно возможности осуществить поездку в Брюссель.