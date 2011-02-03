Кабмин создал фонд офсетной бумаги

Кабинет Министров Украины создал фонд офсетной бумаги на базе Государственной акционерной компании «Украинское издательско-полиграфическое объединение». Соответствующее распоряжение КМУ от 2 февраля 2011 г. №82-р опубликовано на сайте правительства.

В документе отмечается, что материально-техническое обеспечение функционирования фонда офсетной бумаги осуществляется ГАК «Украинское издательско-полиграфическое объединение». Контроль расходования фонда офсетной бумаги будет осуществлять Министерство образования и науки, молодежи и спорта.

В распоряжении также отмечено, что Минобразования должно утвердить в месячный срок порядок расходования фонда офсетной бумаги.