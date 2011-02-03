Словакия поможет Украине провести пенсионную реформу, но только советом

Опыт Словакии, которая уже внедрила пенсионную реформу, чрезвычайно полезен для Украины, которая только начинает менять систему пенсионного обеспечения. Об этом на брифинге для представителей словацких СМИ заяваил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, который находится с официальным визитом в Словацкой Республике, сообщили «Главреду» в его пресс-службе.

Отмечается, что во время визитаТигипко прове переговоры с вице-премьер-министром - министром финансов СР Иваном Миклошем.

Словацкий высокопоставленный чиновник высоко оценил реформаторские стремления украинской стороны и готовность нынешней украинской власти к этому ответственному и важному для страны процессу. Остановившись на словацком опыте реформировании пенсионной системы и некоторых особенностях реализации в стране социальных реформ, Миклош отметил, что словацкая сторона готова оказывать Украине экспертную поддержку в этих вопросах.

Также в Министерстве финансов Словацкой Республики Тигипко встретился со словацкими экспертами и обсудил проведение в Словацкой Республике пенсионной реформы и другие социальные преобразования.

Кроме того, Сергей Тигипко встретился с представителями словацких страховых пенсионных фондов и депутатского корпуса Парламента СР.

Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам реформирования пенсионных систем двух стран, опытом функционирования в СР накопительной системы пенсионного страхования и т. п. Представители словацкой стороны выразили готовность оказать информационную поддержку украинским коллегам и помочь с проведением пенсионной реформы на экспертном уровне.

«Усилия украинского правительства направлены на системную модернизацию страны, прежде всего, путем реформирования социальной сферы. Именно поэтому Украина заинтересована в изучении опыта других стран, в том числе и Словакии, по реформированию пенсионной системы, сферы социальной защиты и построения социально справедливой системы поддержки наиболее незащищенных людей», – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что пенсионная реформа в окончательном варианте может быть рассмотрена в марте этого года.