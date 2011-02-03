Заявлениями о самоубийстве Тимошенко только ухудшает свой рейтинг - Герман

Сегодняшнее заявление лидера политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о существовании угрозы ее жизни со стороны главы государства Виктора Януковича является «отчаянной попыткой привлечь к себе внимание общества». Об этом журналистам заявила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна Герман, пишет УНИАН.

«Откровенно говоря, мне очень жаль Юлию Владимировну. Ей действительно можно искренне посочувствовать, но не из-за вымышленной угрозы для нее, потому что эту угрозу она выдумала сама для себя, а из-за того, что она как политик беспрецедентно стремительно теряет популярность и рейтинг», - сказала Герман.

В то же время, она отметила, что такая ситуация является действительно досадной для власти.

«Потому что мы заинтересованы иметь сильную, умную и авторитетную оппозицию. А не оппозицию, которая живет иллюзиями, которая бредит», - добавила она.

По словам Герман, «заявление госпожи Тимошенко об угрозе для нее со стороны Президента можно объяснить лишь одним: отчаянными попытками привлечь к себе внимание общества. То внимание, которое она стремительно и безвозвратно теряет».

«Мне жаль Тимошенко и потому, что она, очевидно, не осознает, что, делая подобные, абсурдные обвинения в адрес главы государства, она лишь ускоряет свое окончательное политическое фиаско», - добавила Герман.

«Вместо того чтобы искать причину всех своих провалов и проигрышей последних лет среди внешних врагов, экс-премьеру нужно более внимательно разобраться с собой и своим окружением. То, что она сейчас делает, можно назвать политическим самоубийством», - убеждена замглавы АП.

Напомним, сегодня, 3 февраля, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что она «не склонна к самоубийству», а если с ней что-то случится, то ответственность за это будет на совести Президента Виктора Януковича.