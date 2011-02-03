Крымские татары предлагают резервировать землю под будущих репатриантов

В Симферополе и окрестностях необходимо зарезервировать земельные массивы для будущих репатриантов. Земля также потребуется для очередников из числа депортированных, не участвовавших в самозахватах. Об этом на заседании комиссии Верховного Совета Крыма по межнациональным отношениям заявил депутат Рефат Чубаров, пишет «Новый регион».

По словам Чубарова, согласно предварительным данным для удовлетворения нужд участников самозахватов, в Симферополе и пригородах необходимо около половины занятой земли. Оставшуюся стоит зарезервировать для нуждающихся репатриантов, не участвовавших в т. н. «полянах протеста».

«Некоторые говорят, что если мы выдадим все по закону, то уложимся в 50% занятой земли. Если мы определим селибельную зону и земля останется, то город должен принять заявления от желающих получить эту землю. Есть много таких, которые говорят – мы не хотели идти на поляны протеста, мы хотели получить по закону», – считает Чубаров.

Он предложил вынести на рассмотрение горсовета Симферополя вопрос о резервировании свободных земельных массивов.

«Давайте предложим депутатам городского совета рассмотреть ситуацию предварительного выделения массивов для обустройства таких депортированных, и тех, кто которые будут возвращаться. Именно массивами. Не возвратятся – эта земля будут резервом», – предложил Чубаров.

Отметим, в марте 2010-го года, выступая в Европарламенте, глава меджлиса Мустафа Джемилев заявил, что в репатриации нуждаются еще около 100 тысяч татар, которые по экономическим и законодательным причинам так и не смогли покинуть страны Средней Азии. Сейчас в Крыму проживает около 250 тысяч граждан крымско-татарской национальности.

Напомним, Совет министров Автономной Республики Крым создал комиссию по решению вопросов, связанных с освобождением самовольно занятых земель и предоставлению депортированным и другим гражданам земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в Симферополе и Симферопольском районе.