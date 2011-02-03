В Турции протестующие подрались с полицией (ФОТО)

Следом за революцией в Египте, в столице Турции, Анкаре, также начались массовые демонстрации против деятельности правительства. Так, члены профсоюзов, а также простые рабочие, которые приехали в Анкару со всех концов Турции, собрались в центральном парке. Количество манифестантов достигли 10 тысяч, сообщает ТСН.

Люди протестуют против реформы трудового законодательства, вынесенной на рассмотрение парламента правительством.

Тысячи полицейские уже собрались в центре города. Они выставили заслоны на подходах к Центральной площади Кизилай, неподалеку от здания парламента.

На улицах в Стамбуле уже произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Столкновения начались вскоре после того, как полиция перекрыла все подходы к зданию парламента.

«Они перекрыли проспект в центре города, и попытались штурмовать парламентские здания, скандируя лозунги против правительства и полиции», - сообщают турецкие СМИ.

Полиция также блокировала главную дорогу, которая ведет к зданию, и применила слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить демонстрантов к парку, в то время как демонстранты бросали палки и камни в полицию.

В результате столкновений есть пострадавшие, но их точное количество пока неизвестно. Известно, что несколько демонстрантов получили ранение в голову.

В то же время к акции протеста трудящихся присоединились 60 депутатов из оппозиционной Народно республиканской партии Турции.

Глава МВД Турции Бешир Аталай назвал акцию протеста незаконной. По его словам, турецкая власть запретила проводить демонстрации около здания парламента.

Отметим, реформа трудового законодательства в Турции предусматривает сокращение минимального размера заработной платы для молодежи, а также запрещает брать на работу сотрудников, которые не имеют полис социального страхования.

Фото: ТСН