Экс-глава Госрезерва Поживанов подумывает о политическом убежище

Экс-руководитель Госрезерва в правительстве Тимошенко Михаил Поживанов обратится за политическим убежищем на Запад, если он будет объявлен в розыск по линии Интерпола. Об этом Поживанов сказал в интервью «Украинской правде».

«Если так станет вопрос, и иного пути не будет, то, конечно, я буду обращаться за политическим убежищем. Сегодня я не желаю возвращаться в страну, где нет реального правосудия», - сказал Поживанов.

Вместе с тем он выразил готовность встретиться с украинскими следователями на территории третьей страны.

«С большим удовольствием, никаких вопросов. И они знают процедуру, как это делается - берутся командировки, они едут и встречаются», - сказал Поживанов.

Он рассказал, что сейчас проживает в одной из европейских стран, где получил разрешение на работу.

«Я заключил контракт на пять лет и работаю сегодня в девелоперской отрасли», - отметил Поживанов.

Напомним, Генпрокуратура Украины объявила в розыск экс-главу Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву Михаила Поживанова, обвиняемого в совершении хищения государственных средств в сумме почти 35 миллионов гривен.