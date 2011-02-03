Левочкина сделали главным по дружбе с Польшей

Глава Администрации Президента Сергей Левочкин возглавит консультативный комитет между Президентами Украины и Польши. Об этом журналистам сообщила замглавы АП Анна Герман в комментарии, пишет «Украинская правда».

«Могу похвастаться, что тоже получила от него приглашение войти в этот комитет, который будет отвечать за гуманитарную сферу деятельности», - сообщила Герман.

По ее словам, Янукович в ходе встречи с президентом Польши Брониславом Комаровским, заявил, что Украина переходит к активному и эффективному сотрудничеству с Польшей.

«И этот комитет, который создан, который будет возглавлен с нашей стороны Левочкиным, будет иметь колоссальное значение в выработке новой стратегии двусторонних отношений», - уточнила Герман.

Напомним, сегодня, 3 февраля президенты Украины и Польши Виктор Янукович и Бронислав Коморовский подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2011-2012 годы.