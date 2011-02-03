В приемной Добкина ветеранам пожелали «сдохнуть» (ВИДЕО)

Люди, которые пришли на личный прием к губернатору Харьковщины Михаилу Добкину, услышали в его общественной приемной шокирующие для себя слова.

Правда, не из уст губернатора, а от главного специалиста, Владимира Ляха, именно он по словам ветеранов, пожелал детям войны «сдохнуть», сообщает канал «24».

«Я приехала к Добкину сопровождать участника войны, мы уже приезжаем 17 раз, но нас никто не принимает. И только матом, сегодня главный специалист Лях, сказал, «чтобы вы сдохли, дети войны», - говорит ребенок войны Нина Алтунович.

С журналистами Владимир Лях общаться не пожелал, единственное, что объяснил - ветеранов не обижал.

Напомним, уже вторую неделю в Харькове можно наблюдать так называемую социальную площадь - чернобыльцы, освободители Афганистана, дети войны, инвалиды, собираются под стенами администрации и протестуют против ликвидации льгот, уменьшения помощи и тому подобное.

Правда, за это время чиновники на контакт с людьми так и не вышли. Относительно сегодняшнего инцидента, на официальном сайте Харьковской областной администрации уже появилась информация, что по факту событий, которые произошли в приемной будет проведено служебное расследование.