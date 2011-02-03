В Йемене «День Гнева» поддержало 20 тыс. человек (ФОТО)

В Йемене прошли акции протеста с требованием отставки правительства страны.

Демонстрации прошли в нескольких городах, в том числе столице Сане. В Адене, на юге Йемена, произошли столкновения между демонстрантами и полицией.





Помимо антиправительственных, прошли также акции и в поддержку руководства страны.

В демонстрациях приняли участие более 20 тыс. йеменцев, сообщает «Росбалт».



Главным требованием протестующих является отставка президента страны Али Абдуллаха Салеха.



«День гнева» в четверг, 3 февраля, уже стал самой массовой акцией в Йемене с начала протестов в этой стране, которые начались под влиянием массовых выступлений в соседних арабских странах.



Напомним, накануне президент Йемена Али Абдуллах Салех заявил, что не собирается искать путей продления своих президентских полномочий, которые истекают в 2013 году. Более того, Али Абдалла Салех заявил в обращении к народу, что не будет передавать пост главы государства своему сыну.