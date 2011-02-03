Харьковский чиновник действительно обругал ветеранов – результаты проверки

Согласно результатам служебной проверки, проведенной по факту инцидента в общественной приемной Харьковской обладминистрации, чиновник действительно оскорбил ветеранов. Об этом рассказал губернатор Михаил Добкин, сообщили «Главреду» в пресс-службе ХОГА.

«По информации, которая появилась в СМИ, была назначена служебная проверка, которая, к моему величайшему сожалению, подтвердила все факты, предоставленные СМИ широкой общественности. Для меня это неприемлемая ни в коем случае ситуация», - сказал Добкин.

Он сообщил, что по результатам служебной проверки человек, который допустил такое отношение к людям старшего поколения, будет уволен, его начальнику будет объявлен выговор.

«А я приношу извинение всем ветеранам, которые опосредствовано получили сегодня слишком много негативных эмоций от события», - сказал губернатор.

Напомним, сегодня сотрудник приемной Харьковского губернатора Владимир Лях набросился на ветеранов, которые пришли на прием к Добкину, и заявил «чтоб вы сдохли, дети войны».