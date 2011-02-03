Арьев продолжает из-за океана дразнить Генпрокуратуру

Народный депутат Украины Владимир Арьев, который сейчас пребывает с визитом в США, выложил в Facebook, фото, на котором он в компании Олеся Дония и Андрея Шевченко держит в руках свою карточку для голосования в Верховной Раде. «А карточка все еще в Вашингтоне», - написал народный избранник на своей странице в социальной сети.

Напомним, 3 февраля Генпрокуратура Украины заявила, что готова рассмотреть жалобу народного депутата Владимира Арьева относительно того, что в его отсутствие в Киеве «кто-то» в Верховной Раде голосовал его карточкой, если он подаст соответствующее обращение.

В пресс-службе Генпрокуратурыподчеркнули, что на сегодня в распоряжении ГПУ нет какого-либо заявления Арьева или заявлений других народных депутатов.

Как сообщалось ранее, Владимир Арьев, находясь в Вашингтоне, направил в ГПУ заявление с просьбой расследовать фальсификацию голосования за изменения к Конституции от его имени в парламенте 1 февраля.