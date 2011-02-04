Мубарак: в гибели людей в Каире виноваты «Братья-мусульмане»

Президент Египта Хосни Мубарак заявил, что не его правительство, а исламистская организация «Братья-мусульмане» несет ответственность за гибель людей на площади Тахрир в центре Каира.

В интервью американской телекомпании АВС он заявил, что хотел бы уйти с поста президента сейчас, но опасается, что страна погрузится в хаос.

На вопрос о событиях, которые произошли в среду на площади Тахрир, когда его сторонники напали на участников многодневной антиправительственной акции, Мубарак ответил: «Я был очень огорчен этим всем. Я не хочу видеть, как брат идет на брата».

«Мне неважно, что люди говорят обо мне. В данный момент меня волнует судьба Египта», - отметил президент.

«Я никогда не сбегу из Египта. Я здесь умру», - сказал Мубарак.

На вопрос о том, как он воспринимает завуалированные сигналы со стороны США о том, что ему надо поскорее покинуть пост президента, Мубарак сказал, что он ответил в телефонном разговоре с Бараком Обамой на это так: «Вы не понимаете египетской культуры, и что может произойти, если я уйду в отставку прямо сейчас».

Президент Египта заявил, что никогда не собирался переизбираться. По его словам, он не планировал того, чтобы его сын Гамал стал президентом после него.

АВС сообщает, что сын Мубарака присутствовал во время интервью с его отцом.

В четверг на одной только площади Тахрир в Каире в ходе столкновений сторонников и противников Мубарака были убиты десять человек.

По материалам «Газета.ру»