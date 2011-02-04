Адвокат Тимошенко: по делу о «скорых» Тимошенко является лишь свидетелем

Адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц заявляет, что в уголовном деле о закупке правительством Тимошенко тысячи автомобилей марки «Опель» для медицинских потребностей Юлия Владимировна имеет процессуальный статус свидетеля.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«Она по первому эпизоду (нецелевая растрата денег по Киотскому протоколу – Ред.) обвиняемая, а по второму эпизоду (закупка автомобилей «Опель». - Ред.) проходит как свидетель. В деле о машинах Тимошенко выступает в качестве свидетеля. Ее предупреждают об уголовной ответственности, о даче заведомо ложных показаний, либо отказе от дачи показаний. Хотя шестьдесят третья статья Конституции допускает, что каждый гражданин имеет право против себя или своих родных, близких не давать показаний. Так что она здесь как свидетель выступает, и это другое дело», - заявил Ференц.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию, что Тимошенко стала обвиняемой и по делу о закупке автомобилей, Ференц отметил: «Дело было возбуждено по факту, а теперь уже возбуждено дело двадцать седьмого января, и оно звучит так: «Возбудить уголовное дело в отношении Тимошенко по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 365, частью 3 «Превышение власти и служебных полномочий». Возбужденное уголовное дело присоединить к своему производству и объединить в одно производство по факту». То есть по факту теперь возбуждают против Тимошенко и объединяют. А по Киотскому протоколу дело стоит особняком».

«И по второму делу (о закупках автомобилей «Опель» - Ред.) онасвидетель. Дело в том, что в законодательстве не записано, в течение какого срока после возбуждения уголовного дела надо предъявлять обвинения», - подчеркнул адвокат.

Интервью читайте скоро на «Главреде».