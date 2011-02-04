Адвокат Тимошенко: есть документы, заставляющие нас чувствовать себя уверенно

Адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц считает, что в материалах уголовного дела против Тимошенко по факту нецелевого использования денег по Kиотскому протоколу есть документы, доказывающие искусственность обвинений против экс-премьер-министра.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Что там дальше (в материалах дела, с которыми Тимошенко не успела ознакомиться – Ред.) есть, не знаю, но есть основные документы, которые дают основания уверенно себя чувствовать и говорить,что эти все обвинения являются искусственными и надуманными, и не имеют права на жизнь», - заявил Ференц.

Отвечая на вопрос, в интересах прокуратуры спешить или затягивать с расследованием этого дела, Ференц сказал: «Думаю, для них чем скорее, тем лучше. Но надо иметь«синицу» в руках, а «синицы» в руках нет. И для них это большая проблема».

Интервью читайте скоро на «Главреде».